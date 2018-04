Jovens do município antecipam ingresso no mercado de trabalho (RVR) 06 abr 2018, 18:57 36 alunos das Escolas Secundária de Estarreja e Escola Básica 2,3 Professor Doutor Egas Moniz aproveitaram um dia das férias da Páscoa para antecipar o ingresso no mercado de trabalho. Onze empresas e instituições do concelho acolheram os vários jovens numa iniciativa que pretende, para além da vertente lúdica, apresentar aos alunos do 9º ano novas dinâmicas e experiências, assim como proporcionar uma visão geral do mercado de trabalho em que se irão inserir (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

