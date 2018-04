Falta de médicos afecta freguesias sem USF, Câmara pede ajuda ao BE e PCP 06 abr 2018, 17:20 O concelho de Aveiro enfrenta vários problemas na prestação de cuidados de saúde primários em freguesias rurais. A Câmara foi alertada na reunião da Assembleia Municipal realizada esta sexta-feira para interceder junto da tutela. Filipe Guerra, deputado do PCP, levantou o tema, referindo-se às dificuldades sentidas na freguesia de S. Jacinto, onde a médica destacada "não tem horários para dar resposta às necessidades". Quando está na extensão de saúde "a dias incertos" a dar consultas, "obriga os utentes a chegarem muito cedo e a tempos de espera muito grandes". O vogal comunista apelou a "esforços da Câmara para minorar" o problema. O Bloco de Esquerda, através de Virginia Matos, deu conta de carências idênticas a sul, em Nossa Senhora de Fátima. "Concordamos com os melhoramentos nas unidades de saúde, necessitavam de obras, mas deve-se ir para lá disso. Existe falta de capacidade de resposta", denunciou. Segundo a eleita bloquista, a população tem um médico uma tarde por semana, embora nem sempre, ficando "horas à espera de vez" e nem sempre com apoio de funcionária. Quando não existe consulta, os utentes são encaminhados para Eixo ou Nariz. A vogal do BE referiu saber que o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Baixo Vouga justifica não reforçar o pessoal médico justamente pela redução de utentes desde há alguns anos. "Restam as pessoas que não têm outra forma de se deslocarem", lamentou Virgínia Matos, questionando a Câmara se "já abordou" a ACES e quais as medidas tomadas para garantir o transporte dos utentes em caso de deslocações a outras unidades de saúde. O assunto também mereceu referência da bancada do PSD. Manuel Prior transmitiu o "alerta" recebido de "escassez de recursos humanos, nomeadamente pessoal médico", pretendendo saber se a Câmara tem conhecimento dos problemas. Presidente critica "demagogia e circo" Ribau Esteves assumiu que "a influência política" movida pela autarquia para "resolver um problema que é grave" encontra portas fechadas junto da tutela, nomeadamente em colocar médicos suficientes, que tendem a ser concentrados nas Unidades de Saúde Familiares (USF), já refeenciadas como das melhores, deixando as extensões de saúde em falta, o que as deixa em má posição no ranking. No caso de São Jacinto, dependente da Murtosa. "É absolutamente urgente que o Ministério de Saúde resolva esta vergonha", afirmou o edil, para quem BE e PCP "devem deixar-se de demagogia e circo", atuando junto do Governo para encontrar soluções. A Câmara decidiu, entretanto, solicitar junto da USF de Santa Joana apoio para as extensões de saúde em causa. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

