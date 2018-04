Pena suspensa para homem que baleou irmão pelas costas 06 abr 2018, 15:06 Um homem de 48 anos, autor confesso de disparo de arma de fogo que atingiu o irmão de 35 anos, em contexto de discussão familiar, num acampamento de etnia cigana em Ovar, foi condenado esta tarde no Tribunal de Aveiro a cinco anos de cadeia, em cúmulo jurídico, pena que ficou suspensa. Uma decisão que implicou a saída em liberdade, cessando a prisão preventiva a que estava sujeito. No início do julgamento, o arguido alegou que baleou o familiar direto de forma acidental, sem ter a intenção de atingir, ao querer atirar para o ar. Os dois disparos pelas costas ocorreram, explicou, quando tentava defender o pai, que estaria a ser ameaçado de morte pelo irmão munido com um espeto de pau e uma faca. O homem justificou o recurso à caçadeira pelo desnorte da vítima, alegadamente transtornada devido ao consumo de drogas. Uma tese a que o coletivo de juizes não deu credibilidade, atendendo "a discrepâncias e incoerências" de depoimentos, da vitima, aquando do inquérito, do próprio arguido e familiares presentes na altura. O indivíduo, que tinha antecedentes apenas por condução sem carta, foi condenado nas penas parcelares de quatro anos e meio por crime de homicídio na forma tentada e um ano e meio por detenção de arma proibida. O tribunal teve em conta a colaboração dada pelo arguido, na reconstituição dos factos e, antes, localização da arma. A suspensão da pena única de cinco anos foi justificada também pelo facto de ter contribuido para o irmão ser socorrido após os disparos, bem como este ter dito "expressamente" que perdoava a atitude e não queria que fosse julgado. O arguido ficará com algumas obrigações, nomeadamente pagar os cuidados hospitalares de 940 euros. Os factos ocorreram na tarde do dia 29 de junho de 2017, em Válega, Ovar, onde o arguido e a vítima residiam. A irmão, que se encontra atualmente em parte incerta, foi transportada para o Centro Hospitalar de Gaia, onde veio a ser alvo de uma intervenção cirúrgica de urgência. Segundo a acusação, o arguido apontou a caçadeira na direção do irmão, tendo disparado dois tiros que o atingiram nas costas e no braço direito, após o que se colocou em fuga. O suspeito viria a ser capturado na manhã do dia seguinte, em casa de familiares, no concelho vizinho de Oliveira de Azeméis, encontrando-se desde então em prisão preventiva. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

