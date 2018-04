Regeneração do centro urbano de Vagos conhece avanços 06 abr 2018, 12:55 A Câmara Municipal de Vagos deu por concluída a obra da primeira fase do projeto de requalificação do espaço adjacente à Avenida Dr. Lúcio Vidal.



Uma intervenção lançada "com o propósito de restituir o centro urbano tradicional da vila de Vagos à população."



A obra, prevista no Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Vagos, resultou da demolição do antigo Centro de Saúde de Vagos.



Além de "renovar um espaço degrado e inutilizado, valorizando uma das principais portas de entrada na vila", irá "contribuir para uma oferta turística mais alargada e diversificada", assim como para a "sustentabilidade do património natural e divulgar a fauna e a flora presentes na frente lagunar."



A operação, explica a Câmara, ajudar "a reverter a atual realidade urbana da vila de Vagos, onde a degradação generalizada do espaço público é notória, permitindo uma melhoria da qualidade do ambiente e da imagem urbana e garantindo a valorização e o robustecimento do centro histórico".



A edilida deseja criar "um espaço público verde enquanto elemento de transição entre o edificado e a frente ribeirinha."



A intervenção é assumida como "ponto de partida para a prossecução da estratégia de regeneração urbana preconizada pelo PARU de Vagos".



As próximas obras previstas são a reabilitação do Palacete Visconde de Valdemouro e a requalificação do espaço público adjacente à Avenida Doutor Lúcio Vidal.



"Com estas intervenções, o Município de Vagos pretende contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas, criando espaços verdes e de lazer, onde a população possa usufruir e partilhar, nos seus tempos de livres."

