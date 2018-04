A Câmara de Aveiro informa que está concluída a obra de recuperação e manutenção do parque infantil das Barrocas, Vera Cruz.



Um investimento no valor de 18.600 euros, executado pela empresa Indoor & Outdoor – Design e Arte Lda. .



"A renovação do equipamento incluiu o tratamento e pintura das madeiras e peças metálicas, a substituição de plataformas de madeira, o regresso do escorrega e da respetiva escada, tal como a reabilitação da placa informativa", refere uma nota de imprensa.



Segundo adianta a edilidade, o piso de amortecimento, importante para garantir a proteção em caso de queda, foi totalmente substituído, e a vedação em madeira e estrutura metálica que a sustenta, foram recuperadas.



"Instalado há mais de 18 anos, na envolvente da Capela do Sr. Das Barrocas, o equipamento não sofria qualquer reparação há cerca de 10 anos. O escorrega, elemento central de um Parque com estas caraterísticas – e que agora voltou a ser instalado – chegou a ser retirado, já que não cumpria as regras de segurança necessárias", lembra o comunicado.



Com a conclusão desta estrutura, a Câmara diz que "segue a estratégia e opção política de prioridade à Educação e ao bem-estar dos mais novos, depois da abertura do Parque Infantil do Bairro da Bela Vista."



Ao mesmo tempo, encontra-se em fase final de execução o Jardim do Bairro da Gulbenkian, que integra também, outro novo Parque Infantil.