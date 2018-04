Oliveira do Bairro: Novo serviço gratuito de recolha seletiva de resíduos porta a porta 05 abr 2018, 22:48 O Município de Oliveira do Bairro anunciou um novo serviço gratuito de recolha seletiva de resíduos porta a porta, direcionado ao comércio e serviços.



A campanha arrancou com uma visita da Câmara aos estabelecimentos comerciais da vila de Oiã, juntamente com técnicos municipais e da empresa ERSUC, "dando a conhecer o novo serviço e sensibilizando os comerciantes para as vantagens da adoção de comportamentos ambientalmente corretos, no âmbito da valorização dos resíduos urbanos."



Os comerciantes foram alertados para "a importância deste novo serviço, a nível ambiental e económico", tendo em conta que, com a recolha direta de lixos já separados, permite "diminuir o volume que é colocado nos contentores indiferenciados, reduzindo assim a fatura a pagar pelo Município."



Em cada estabelecimento comercial, foi realizado um questionário para a adesão ao serviço, que reuniu informação sobre quantidades e tipologia de resíduos, que vão servir para a avaliação logística da operação, no que se refere à entrega de sacos para a deposição dos resíduos e à periodicidade da recolha. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

