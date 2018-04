As obras de dragagem da Barrinha de Esmoriz, em Ovar, serão reiniciadas depois do próximo Verão.



Informação transmitida na última reunião do executivo camarário local pelo presidente, Salvador Malheiro.



Em consequência de um litígio com o empreiteiro vencedor do concurso da dragagem da Barrinha, que não concluiu a empreitada, a Sociedade Pólis da Ria de Aveiro teve de encontrar alternativa.



Assim, a empresa pública lançou a concurso a obra em falta para a conclusão da dragagem, estimando-se que ela reinicie logo após a nova época balnear.



A obra de 2,7 milhões de euros visa a proteção do litoral, com a utilização dos dragados para minimização dos efeitos da erosão costeira e reposição do equilíbrio na dinâmica sedimentar ao longo da costa.