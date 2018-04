Aveiro recebe campanha de sensibilização para o cancro colorretal 05 abr 2018, 18:00 A Europacolon Portugal alerta para o facto de 50% da população portuguesa não conhecer os sintomas do cancro colorretal.



A partir dos 50 anos de idade é vital realizar o rastreio de ´Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes´. Esta doença, quando detetada na fase inicial, tem uma taxa de cura na ordem dos 90%!



A campanha "Conhece os sintomas do cancro do intestino ?" realiza-se em Aveiro, em quatro Farmácias Holon, que disponibilizam rastreios gratuitos de Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes (PSOF), durante o mês de abril.



"Este rastreio traz significativos ganhos em saúde para o doente e pode evitar a doença em estados mais avançados ou tornar a intervenção terapêutica mais eficaz", explica Vítor Neves, presidente da Associação de Apoio ao Doente com Cancro Digestivo.



"O método de rastreio utilizado permite identificar pequenas quantidades de sangue nas fezes, que podem ser consequência da presença de um tumor ou de pólipos no intestino. Em caso positivo, os nossos farmacêuticos fazem o encaminhamento imediato para o médico, que decidirá quais os exames complementares de diagnóstico mais adequados, sendo que, normalmente, é recomendada a realização de uma colonoscopia. Temos 129 farmácias, a nível nacional, unidas pela prevenção, pois um diagnóstico atempado pode, literalmente, salvar a vida de uma pessoa", explica Mariana Rosa, Farmacêutica das Farmácias Holon e coordenadora deste projeto ao nível nacional.



O rastreio é gratuito e tem em consideração os seguintes critérios de inclusão:



Idade compreendida entre os 50 e os 74 anos;

Não realizou PSOF no último ano ou colonoscopia nos últimos 5 anos;

Sem sintomas relevantes;

Sem ligações hereditárias de primeiro grau a doentes de canco colorretal;

Sem história pessoal anterior de cancro;

Sem diagnóstico prévio de pólipos colorretais ou doença inflamatórias do intestino (doença de Crohn ou colite ulcerosa)



"O cancro colorretal é responsável pela morte de 11 portugueses por dia. Acreditamos que as pessoas ainda não estão conscientes para os sintomas e desvalorizam a incidência desta doença. Isso, junto com a falta de um programa de rastreio ao nível nacional, justifica os números alarmantes do nosso país!", finaliza o presidente da Europacolon Portugal.



De acordo com o Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da Direção Geral da Saúde, o rastreio do cancro colorretal, através da pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF), constitui uma necessidade a nível nacional e europeu, pela morbilidade e mortalidade associada a estas neoplasias.



Estes programas de rastreio têm revelado um impacto significativo na redução da incidência do cancro colorretal e permitido diminuir a sua mortalidade em aproximadamente 16%.



Todos os anos surgem 7.000 novos casos.

Ajude-nos a combater esta doença, faça o rastreio!



*Spirituc / Europacolon / 2012 FARMÁCIA ADRIANO MOREIRA

LARGO DA REPUBLICA, Nº 11

CASTELO DE PAIVA



FARMÁCIA HOLON ESMORIZ

AV. DA PRAIA, 50

OVAR



FARMÁCIA MARQUES LOPES

FUNDO DO ADRO, S/N

CASTELO DE PAIVA



FARMÁCIA MARTINS - ESTARREJA

RUA DE S. GERALDO N 9

FARMÁCIA MARTINS - ESTARREJA

RUA DE S. GERALDO N 9

ESTARREJA

