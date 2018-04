Aveiro: Fogo em restaurante causa cinco feridos 05 abr 2018, 16:17 Um incêndio num restaurante na rua Cónego Maio, em São Bernardo, Aveiro, causou danos elevados na zona da cozinha e ferimentos em cinco pessoas, uma das quais com queimaduras ligeiras nas mãos.



Os Bombeiros Velhos mobilizada cerca de uma dezena de efetivos e seis viaturas.



O alerta foi dado pelas 14:30. Para além da zona da cozinha do restaurante, no rés-de-chão do prédio, o fogo causou também alguns danos em apartamentos superiores devido ao fumo e às operações de combate das chamas.



Os soldados da paz transportaram as cinco pessoas ao hospital de Aveiro, com exceção do queimado ligeiro, essencialmente por inalação de fumos



Às 16:10, as chamas tinham sido extintas e decorriam trabalhos de rescaldo.



A Proteção Civil e a PSP também compareceram no local. (atualizado às 17:20)

