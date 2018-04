O debate sobre o PEDUCA, que teve lugar há pouco mais de uma semana, era uma oportunidade excelente para iniciar um ciclo de reflexão sobre o futuro de Aveiro.



Fernando Nogueira *



Nota 1: O tempo de refletir é agora - vive-se, no município de Aveiro, um momento ímpar relativamente à possibilidade de pensar o futuro. O PDM está em revisão, o PEDUCA em desenvolvimento, e estão em construção planos estratégicos para a cultura e para o turismo. Importantes investimentos, com efeitos profundos na cidade e com implicações para as comunidades que vamos ser, ganham forma: uns, massivos e mais visíveis, como o do Glicínias ou o do Hospital “Trofa-Saúde”, outros mais dispersos, como os que o turismo estimula (com o que trazem de bom e aquilo que deveríamos evitar, se quiséssemos aprender (já) com os erros de outros, como por exemplo, Barcelona ou Veneza). Tudo se conjugaria, portanto, para um debate sério, na sociedade, na esfera pública, sobre “para onde vamos?”; assim o não quis a Câmara.



Nota 2: O debate perdido - O debate sobre o PEDUCA, que teve lugar há pouco mais de uma semana, era uma oportunidade excelente para iniciar um ciclo de reflexão sobre o futuro de Aveiro. Em vez disso, assistimos a um exercício de pobre alcance, em termos de esclarecimento, e confrangedor e aviltante, quanto à forma como a participação dos aveirenses e o debate das ideias destes para a cidade foram tratados.



Nota 3: A Semana PEDUCA e os compromissos contratuais - havia uma obrigação contratual, e financiada em 20.000 euros, de organizar os eventos da Semana. Se a Câmara honrou os compromissos com a Entidade Gestora do PEDUCA, em muito pouco os honrou com os aveirenses, desbaratando em propaganda, publicidade e festejo o que podia ter servido para organizar um trabalho estruturado de participação e de discussão séria e aturada das questões.



Nota 4: O PEDUCA e a audição dos cidadãos - a apresentação sobre a Avenida Lourenço Peixinho foi confrangedora. Generosos, como sempre, os aveirenses compareceram para discutir. No pouco tempo previsto para intervirem colocaram questões sérias. A Câmara sugeriu que a mesma fosse remetida para o momento descontraído do cocktail: um pacóvio ‘Aveiro d’honra’. Para a Câmara a participação organizada e deliberativa, com capacidade de construir e desconstruir argumentos e racionalidades não vale grande coisa. Como assumiu, a participação é coisa de conversas de circunstância (ouvindo sabe-se lá quem). Não admira que a sala, cheia até aí, tenha ficado quase deserta, no momento que se seguiu. Não esteve presente, portanto, o gesto interessado de quem realmente quer saber o que os outros pensam, mas antes a manipulação grosseira das ferramentas da mobilização e da participação, tão caras a muitos cidadãos e políticos locais. E, como useiro, um dia dir-se-á, também à custa desta Semana PEDUCA, que em Aveiro tudo é feito com muita participação.

Nota 5: O PEDUCA e a informação – o nível de aprofundamento dos problemas, apresentado pelas equipas técnicas, em diversos projetos, roçou a boçalidade. No caso da Avenida, foi dito que o projeto ainda estava em desenvolvimento, ao mesmo tempo que se apresentavam perfis transversais, correspondentes à solução final. Ficaram, pelo meio, mais dúvidas do que antes, relativamente à adequação de misturar os autocarros com os ciclistas, de colocar rotundas no meio da Avenida ou de suprimir o seu separador central. No caso da via ciclável “Estação-UA”, o responsável técnico teve que refugiar-se na responsabilidade do contratante, desculpando-se por haver um troço impraticável da mesma, junto à Fábrica Campos. Em ambos os casos, ficou claro que o mandante é também mandarim técnico.



Nota 6: O PEDUCA e a Esfera Pública – Não constou na agenda da semana o Estacionamento do Rossio. A Câmara já se escusou a prestar qualquer informação sobre este projeto na quando para isso foi solicitada, em Assembleia Municipal, mas permitiu-se falar abertamente sobre o mesmo em entrevista. Ou seja, o Presidente da Câmara considera-se no direito de controlar o conteúdo da agenda pública e, por isso, amputou a discussão do PEDUCA de um dos pontos mais polémicos: a intervenção no Rossio é, a par com a da Avenida, estratégica. Em ambos os casos, mexe-se também com o que é estrutural e emblemático. A Avenida e o Rossio são parte do coração da cidade, e todas as operações cardíacas, sabe-se, são delicadas.



Nota 7: O PEDUCA e os agentes políticos – Não se trata aqui de criticar com arbitrariedade ou em oposição. O exercício que se exige a todos os responsáveis políticos, independentemente do quadrante, é sobre a qualidade do debate público e a maturidade democrática do mesmo. Cabe-nos questionar o quanto se inquietam os restantes membros da Assembleia Municipal, com a forma como vêm sendo escamoteados os verdadeiros princípios do debate - transparência, acesso livre à informação e diálogo franco e aberto à diversidade de opiniões e de racionalidades - e como agirão enquanto aveirenses interessados.



* Vogal do PS na Assembleia Municipal, docente da Universidade de Aveiro.