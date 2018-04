Abatimento de terras obrigou a interditar pavilhão municipal da Mealhada 05 abr 2018, 12:17 A Câmara Municipal da Mealhada tomou a decisão de interditar o Pavilhão Municipal do Luso ontem "por razões de segurança, na sequência da abertura de uma cratera, junto ao referido edifício, com cerca de 10 metros de profundidade." Segundo um comunicado, os técnicos do município conferiram a origem do abatimento de terra e estavam a fazer "todos os esforços, por todos os meios ao seu alcance, para encontrar a melhor e mais célere solução para o problema." Para ajudar a encontrar respostas, foi já consultada a empresa construtora do edifício. "Dada a gravidade da situação, a Câmara da Mealhada tomou a decisão de suspender todas as atividades no referido pavilhão e convidou as seleções da Suíça e de Portugal a transferirem os seus treinos para o Pavilhão de Ventosa do Bairro, dada a impossibilidade de os realizarem no Luso", adianta o comunicado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)