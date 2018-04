Depois do reconhecimento atingido nos anos anteriores, “Talentos AgitÁgueda” está de volta para oferecer o palco aos melhores talentos.



O “Talentos AgitÁgueda” é uma mostra instituída pela Câmara Municipal de Águeda com o intuito de promover e incentivar a criação de novos projetos artísticos, bem como proporcionar aos artistas a possibilidade de os apresentar ao público do AgitÁgueda. É especialmente direcionada a projetos de originais e à promoção de novos talentos.



Nas anteriores edições da iniciativa passaram pelo palco dos Talentos AgitÁgueda nomes como: Olívia Palito, The Oafs, Sofá Pra 2, Os Quatro e Meia, entre outros... na confirmação da importância da iniciativa para o percurso artístico das bandas emergentes.



Com a presente iniciativa a Câmara Municipal de Águeda pretende incentivar jovens artistas para a criação e produção de novos projectos dando a oportunidade de os poderem apresentar no palco do AgitÁgueda 2018.



Dado o elevado número de inscrições nos anos anteriores, existirá uma pré-seleção por parte da organização pelo que todos os interessados podem enviar amostras do seu trabalho através do formulário de inscrição (máx. 08Mb) ou links (página oficial, bandcamp, facebook, youtube ou outros).



As inscrições decorrem até 2 de maio. Inscreve a tua banda nos Talentos AgitÁgueda 2018 através do site oficial do evento em www.agitagueda.com