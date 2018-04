O PS de Aveiro vai retomar, ainda este mês, os debates sobre alguns dos projetos PEDUCA por entender que necessitam de ser aprofundados, com foco nas intervenções que estão a gerar mais controvérsia.



Anúncio feito pelo presidente da concelhia socialista, esta quarta-feira, numa conferência de imprensa em que foram também analisadas, entre outras questões, as contas municipais de 2017.



Manuel Oliveira de Sousa mostrou-se desagrado com o modelo de participação adoptado pela Câmara "que pensa, manda projetar e depois debate", deixando pouco espaço a contributos alternativos. "É o nós estamos certos e os outros errados", criticou.



O PS prepara já um novo debate, agora alargado, sobre a requalificação da Avenida Lourenço Peixinho "espaço emblemático" que foi "apresentado em 10 minutos e com cinco minutos para discussão" na recente Semana PEDUCA, notou a vereadora Joana Valente, considerando ainda "gritante" que a intervenção Ponte Praça / Rossio "tenha ficado de fora."



No encontro com os jornalistas, o vereador e líder concelhio, ainda a propósito da intervenção na Avenida, desafiou a Câmara a revelar "que políticas prevê" para acautelar a especulação imobiliária instalada nos últimos tempos, alertando para consequências negativas comunicadas por alguns proprietários.



Segundo Manuel Oliveira de Sousa, impõe-se, do mesmo modo, que a autarquia dê enquadramento a outros projetos anunciados para o concelho, designadamente novos equipamentos desportivos (piscina e pavilhão), quando existem compromissos no parque desportivo para dotar o Beira-Mar de campos de treino.

"Qual é a política desportiva e como está a ser articulada com as associações", questionou, dando conta do empenho do partido, através dos seus deputados na Assembleia da República, em que seja transferida a titularidade da piscina do IPDJ usada pelo Galitos para a propriedade municipal, acautelando, assim, as necessárias obras de requalificação.