A Câmara de Aveiro organiza, esta quinta-feira, a partir das 18:00, a visita comentada, “Caminhar sobre a muralha de Aveiro” inserida no programa “Happy Hour nos Museus”.



"Destinada ao público em geral, a ação irá proporcionar uma caminhada guiada no percurso da muralha. A prosperidade alcançada pela vila medieval de Aveiro, no decurso do século XV, resultou na decisão de mandar construir uma muralha", refere a edilidade.



Assim, sob a ação do Infante D. Pedro, a obra teria início em 1413. O seu avançado estado de degradação, o crescimento urbano e a necessidade de pedra para as obras de realização da barra, em 1808, ditaram a sua demolição.



Nesta atividade do ciclo “Happy Hour nos Museus”, será percorrido o percurso da muralha "tentando perceber a dimensão da vila medieval". Compreender que património edificado ainda existe desta época, bem como verificar a localização das portas e torreões, são outros dos atrativos.