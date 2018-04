Oliveira do Bairro: Obras avançam este mês na Cerâmica Rocha (JB) 04 abr 2018, 18:36 As obras para a reabilitação do edifício da antiga Cerâmica Rocha vão avançar neste mês de abril. A empreitada foi consignada esta terça-feira, dia 3 de abril, para uma obra no valor de 678.999,38 euros (+ IVA), que conta com uma comparticipação de 85% de fundos comunitários, no âmbito do quadro comunitário Portugal 2020 (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

