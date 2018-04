Anadia apresentou trunfos para acolher evento "Cidade Europeia do Desporto em 2020" 04 abr 2018, 17:19 A candidatura a "Cidade Europeia do Desporto em 2020" apresentada por Anadia "está no bom caminho", garante a Câmara local.



Confiança manifestada após a visita do presidente da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACES) de Portugal, Nuno Santos, ao concelho.



A ACES Portugal foi criada para apoiar e promover as candidaturas das autarquias portuguesas com vista ao reconhecimento, pela ACES Europe, como Cidades ou Capitais Europeias do Desporto.



"A visita serviu para mostrar as principais infraestruturas desportivas existentes no concelho, designadamente o CAR - Centro de Alto Rendimento de Anadia / Velódromo Nacional e o Pavilhão do Sangalhos Desporto Clube, ambos em Sangalhos, e o Pavilhão Municipal de Anadia, o Pavilhão de Desportos, as Piscinas Municipais, e outros equipamentos que integram o Complexo Desportivo de Anadia", refere um comunicado.



A comitiva acompanhou diversas atividades a decorrerem nos espaços desportivos, casos do ciclismo de pista, ginástica artística, ginástica rítmica, futsal, squash, basquetebol, natação, e karaté.



"A ocasião serviu também para Jorge Sampaio, vereador da Câmara Municipal de Anadia, explicar as razões da candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto 2020, assim como todo o projeto que envolve este propósito, expressando a confiança de que estão reunidas todas as condições para que esta seja uma candidatura vencedora e que traga uma nova realidade desportiva ao concelho de Anadia".



Num balanço sobre esta visita, Nuno Santos mostrou-se "surpreendido pela quantidade e qualidade dos espaços desportivos", sublinhando que "Anadia está no bom caminho para conseguir o objetivo", lê-se no comunicado da autarquia.

