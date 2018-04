Trabalhadores não beneficiam da expansão do sector do calçado, acusa o PCP de Aveiro 04 abr 2018, 17:02 O PCP alerta para o reverso da medalha na dinâmica das empresas do sector do calçado na região de Aveiro.



"Depois de anos de grandes dificuldades e crise, o sector do calçado conhece hoje franca expansão no nosso País. A par dos têxteis, são sucessivas as notícias que relatam os recordes ultrapassados e os números bem gordos de lucros, receitas e investimentos neste sector", refere uma nota de imprensa da Direção da Organização Regional de Aveiro do PCP..



Os comunistas estranham, contudo, que "neste processo de ressurgimento meteórico, poucas vezes se fala do papel dos trabalhadores, do seu empenho e da qualidade do seu trabalho, factores cruciais para a obtenção de tais resultados."



O PCP denuncia, pela negativa, "os casos de baixos salários (baixíssimos se vistos à luz da rentabilidade do sector!), de intensidade exagerada dos ritmos de trabalho, de imposição de esquemas de "flexibilidade" horária que muito contribuem para a incompatibilizar a conciliação da vida familiar com a vida profissional."



É dado como exemplo o caso da ECCO, empresa sediada em Santa Maria da Feira, que conta com cerca de 1.700 trabalhadores. Uma delegação do PCP contactou com os trabalhadores no âmbito da campanha nacional "Valorizar os trabalhadores, mais força ao PCP!".



"É significativo que, tal como noutras empresas, também aqui, tenha sido por via da luta reivindicativa que se alcançou aumentos salariais a partir de Abril provando-se que há margem para tal dados os resultados da empresa e que a união dos trabalhadores os torna mais fortes em defesa de melhores condições de vida", referem os comunistas.

