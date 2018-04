Ribau Esteves "quer muito dinheiro para fazer os números finais, quando o mandato se aproximar do fim" 04 abr 2018, 15:09 Manuel Oliveira de Sousa, líder do PS de Aveiro, fez notar uma alegada inflexão de Ribau Esteves indo ao encontro de propostas socialistas para antecipar a saída do programa de austeridade local. Ainda assim pediu maior empenho no pagamento da dívida, de forma a acabar com a exigência de taxas máximas, mas não estranha as resistências, encontrando mesmo um padrão de gestão em mandatos anteriores, que relaciona com pretensões eleitoralistas.



Na última reunião de Câmara, o presidente anunciou que iria pedir a renegociação do Programa de Ajustamento Municipal (PAM), usando como argumento a existência de saldo de 40 milhões de euros da tesouraria para conseguir baixar a carga fiscal e, ao mesmo tempo, deu conta de uma operação imobiliária para amortizar pagamentos ao Fundo de Apoio Municipal (FAM).



Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, os eleitos socialistas, confrontaram Ribau Esteves com as suas próprias reticências. "Na campanha eleitoral criticava-nos e dizia que eramos mentirosos, agora vem atrás das políticas do PS", começou por comentar Manuel Oliveira de Sousa, considerando, no entanto, que as medidas para libertar os 40 milhões de euros necessários pecam por tardias.



"Em relação ao pagamento da dívida, para nós esteve sempre na linha da frente. Pagar para sairmos, tantas vezes batalhámos, é preciso pô-la dentro dos rácios, para que saia do que a lei FAM obriga, que é ter tudo nas taxas máximas, que leva a que os cidadãos sejam mais penalizados. Temos possibilidade de renegociar o programa. É para aí que continuamos a batalhar. Há dinheiro em caixa, nem todo pode ser imputado à dívida, mas deve ser decidido em sede de renegociação. Apresentámos essa solução", lembrou o vereador que foi candidato à presidência da Câmara.



O PS pediu a Ribau Esteves para se empenhar mais no processo. "A renegociação da dívida pode começar a qualquer momento, já ninguém acredita que uma figura nacional como temos à frente da Câmara não consiga falar com os ministros (..). A dívida tem soluções e está à vista, sabíamos isso quando dissemos que em 2019 iríamos baixar o IMI, porque em 2018 o nosso esforço seria para renegociar o PAM e colocar a dívida nos 65 milhões de euros", disse o vereador.



Manuel Oliveira de Sousa acusou o presidente da Câmara de fazer uma gestão financeira de acordo com o calendário eleitoral e aludiu a uma passagem do discurso do feriado municipal feito esta semana pelo presidente da Câmara de Ílhavo, em que falava do esforço de redução da dívida herdada, permitindo a saída antecipada do Plano de Ajustamento Financeiro (PAEL) a que o município vizinho esteve sujeito desde 2012, nos mandatos de Ribau Esteves.



"O que verificámos do passado dá-nos uma tendência. Ainda bem que calha hoje, não encomendámos nada ao presidente Caçoilo. O que faz é ir amealhando ao máximo, nem que seja através de compromissos financeiros, e depois os outros que resolvam o assunto. É uma prática corrente, fê-lo. Quer muito dinheiro, toda a gente sabe, para fazer os números finais, quando o mandato se aproximar do fim. Há um histórico, são 20 anos a fazer isto. Só não vê quem não quer. O discurso de segunda feira concretiza o que nós constatamos", referiu o vereador, para quem as prioridades não estão a ser devidamente orientadas para resolver a dívida. Notícias Relaccionadas 29 mar 2018, 12:56 Baixa do IMI em Aveiro alvo de negociações com o FAM Classifique esta notícia: Sem classificação

