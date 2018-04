Sever do Vouga recebe, no dia 6 de abril, o IV Encontro de Equipas de Sapadores Florestais do Distrito de Aveiro.

Uma organização da Cooperativa Agrícola de Sanfins, apoiada pela Câmara Municipal de Sever do Vouga. Valorizar a profissão de sapador florestal, (in)formando os participantes em matérias fundamentais no exercício das suas funções é o objetivo.



Está confirmada a participação das associações florestais do Baixo Vouga (Albergaria-a-Velha), de Entre Douro e Vouga (Arouca), do Vale do Sousa e ainda da equipa de sapadores florestais do Município de Águeda. No total, prevê-se a presença de cerca de 70 participantes que durante o convívio irão também descobrir Sever do Vouga, através de uma visita guiada pelos locais e monumentos de interesse turístico.



É esperada ainda a participação de técnicos de várias entidades gestoras de equipas de sapadores florestais do distrito de Aveiro, assim como da coordenadora de prevenção estrutural do Distrito de Aveiro do ICNF-Instituto de Conservação da Natureza, a engenheira Joana Carrinhas. A receção aos participantes será no Parque Urbano da Vila, pelas 9h30.

Fundada em 2004 com o objetivo de dinamizar e organizar o setor florestal, a Cooperativa Agrícola de Sanfins viu nascer a sua equipa de sapadores florestais em 2007. Hoje, a cooperativa disponibiliza variados serviços técnicos aos proprietários da região. A sua equipa de sapadores florestais está preparada para realizar ações de limpeza de mato e de povoamentos, preparação de terreno, plantações, podas e desramas, desbastes, abate de árvores, seleção de varas de eucalipto, adubação e fertilização, queima de sobrantes/resíduos de exploração, vigilância florestal (móvel e fixa), primeira intervenção, apoio ao combate, rescaldo e vigilância pós incêndio.



Além do apoio financeiro de 550 euros, aprovado por unanimidade em reunião de Câmara do dia 14 de fevereiro, a autarquia colaborou na organização de um itinerário cultural, disponibilizando ainda material promocional sobre Sever do Vouga.

Município de Sever do Vouga