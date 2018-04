IPB com dois projetos na fase final do Montepio Acredita Portugal 04 abr 2018, 10:17 O Instituto Profissional da Bairrada (IPB), com sede em Oliveira do Bairro, viu dois projetos serem escolhidos entre 150 que disputam a 8ª edição do concurso Montepio Acredita Portugal. No total, foram apresentadas 11477 propostas.



"Trata-se do maior concurso de empreendedorismo a nível nacional e o segundo maior do mundo, que conta com projetos de diversas áreas onde se destaca o empreendedorismo social, comércio, restauração e indústria", refere a escola de formação profissional.



O IPB concorre ao prémio Brisa Mobilidade, com o projeto BLPMS - Brake Light Pressure Monitoring System, e com projeto MHC - Magic Help Carpet, na área de empreendedorismo social.



Ambos os projetos vão ser apresentados, publicamente, a possíveis investidores, no sábado, dia 7 de abril, na sede da Microsoft Portugal, através de uma breve apresentação (pitch).



Para o diretor do Instituto Profissional da Bairrada, Nuno Santos, “a passagem para um lote restrito de 150 projetos, num total de 11477, mostra claramente a consolidação de competências tecnológicas que o IPB tem conseguido nestes quatro anos de funcionamento”.



A escola faz, assim, jus "à vontade do fundador do IPB, Comendador Almeida Roque, que sempre defendeu uma escola que transmitisse o máximo de competências técnicas aos seus alunos, para que estes pudessem suprimir lacunas existentes em todo o tecido empresarial da Bairrada."



O Prémio Brisa Mobilidade 2018 distingue projetos relacionados com serviços e/ou soluções tecnológicas que contribuam para melhorar a eficiência e a integração dos sistemas de mobilidade, ou para criar novas ofertas de mobilidade ou, ainda, contribuam para um upgrade da conetividade dos sistemas de transportes, urbanos e não urbanos, de passageiros e comerciais nas perspetivas digital e comportamental.



Já o Prémio Empreendedorismo Social pretende facilitar ou dar apoio a pessoas com mobilidade reduzida ou com necessidades especiais. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

