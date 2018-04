O município deu mais um passo para recuperar a antiga fábrica de descasque de arroz, junto à estação de caminhos de ferro da cidade.



O executivo camarário aprovou, numa das suas últimas reuniões, o estudo prévio referente à obra de requalificação do edificío na Rua Dr. Dionísio de Moura.



A proposta da empresa ´Asterisco II - estudos de arquitetura´ antecede a elaboração do projeto definitivo para a instalação de um espaço museológico designado ´fábrica da história de Estarreja´.



A Câmara adquiriu a antiga fábrica do descasque de arroz, que foi alvo de uma demolição parcial por motivos de segurança. Na altura, um conjunto de peças foram salvaguardadas para utilização futura.



O projeto de reabilitação passa por criar "um espaço de memória do Município" enquadrado no programa de investimento para reabilitação urbana e valorização do território atualmente em curso para algumas zonas da cidade de Estarreja.



O edifício era composto por cave, rés-do-chão e 1º andar com área total de 352,47 metros quadrados.



Nos tempos áureos de cultivo de arroz nos campos do Baixo Vouga, era utilizado como fábrica de moagem e descasque do cereal.