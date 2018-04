A Câmara de Águeda atribuiu a 11 associações mais de 148.000 euros para a promoção desportiva do Concelho, informa um comunicado.



“O desporto é uma prática essencial para o bem estar e a saúde dos munícipes, a autarquia de Águeda tem ao longo dos anos procurado cada vez mais cimentar a prática desportiva nos hábitos dos munícipes e neste sentido tem desenvolvido esforços junto de diversas associações concelhias para proporcionar às pessoas a possibilidade de fazer desporto”, adianta a edilidade.



As iniciativas desportivas que são objeto de um pedido de apoio e”nquadram-se numa estratégica de desenvolvimento desportivo e turístico do concelho que procura diversificar e qualificar a prática desportiva e, simultaneamente, incentivar e promover as respetivas modalidades desportivas em Águeda, bem como a captação de visitantes ao concelho ao longo de todo o ano.”



Na lista de das diversas associações e atividades apoiadas figuram o Águeda Action Club (ACTIB), entidade organizadora do Campeonato do Mundo de Motocross MXGP - Grande Prémio de Portugal e do Campeonato Nacional de Enduro; o Clube Automóvel do Centro (4.º Rali de Águeda), o Clube BTT de Águeda (campeonato Regional XCO/Ciclocross/Encontro de Escolas BTT) e, entre outras, o Recreio Desportivo de Águeda (Grande Prémio Cidade de Águeda).