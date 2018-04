Autarquia de Aveiro "tem acordo" com Ministério da Cultura para ficar com a igreja das Carmelitas 03 abr 2018, 18:22 A Câmara de Aveiro tem vindo a alertar a Direção Regional da Cultural do Centro para o estado de degradação da igreja do antigo convento Convento de São João Evangelista, que foi depois ocupado pelas Carmelitas, na Praça Marquês de Pombal.



A tutela mantém, desde há algum tempo, o espaço encerrado ao público, tendo cortado, também, o fornecimento de água e luz.



As portas abrem esporadicamente, como aconteceu durante a Semana Santa, no âmbito do roteiro das igrejas da cidade dinamizado pelo Museu Santa Joana.



À semelhança do principal espaço muserológico da cidade, a autarquia de Aveiro pretende ficar com a gestão da igreja e fazer trabalhos urgentes de restauro.



"Só esperamos que om telhado não caia antes dessa intervenção", alertou o presidente da edilidade durante a última reunião pública do executivo.



A Câmara "já tem um acordo com o Ministério da Cultural, que necessita de ser validado pelo Ministério das Finanças", procedimento que está a atrasar a passagem do igreja para alçada municipal.



A igreja das Carmelitas, também conhecida como igreja de São João Evangelista, remota à transição do séc. 17 para o 18. De inspiração maneirista e barroca, acolheu a ordem feminina das Carmelitas Descalças, destacando-se pela sua talha dourada e azulejaria (mais informação). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

