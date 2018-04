"Crianças com animais são mais felizes e saudáveis!" 03 abr 2018, 17:08 Pesquisas demonstram que ter um animal de estimação desenvolve a capacidade afetiva, aumenta o desenvolvimento cognitivo e incentiva ao exercício físico.



Raquel Reis *



Quem já não ouviu dos seus filhos a frase: - “Quero ter um animal”? Saiba que os motivos para dizer que sim ao seu filho são inúmeros. De acordo com os resultados de vários estudos, as crianças que têm animais revelam maior capacidade de comunicação, habilidades sociais mais avançadas e são mais assertivas do que aquelas que não têm um companheiro de estimação. Várias outras pesquisas demonstram que ter um animal de estimação desenvolve a capacidade afetiva, aumenta o desenvolvimento cognitivo, incentiva ao exercício físico, aumenta o sentido de responsabilidade e compaixão e diminui a ansiedade. Quando as crianças brincam ou acariciam um animal libertam-se endorfinas, hormonas relacionadas com a sensação de bem estar, felicidade e bom humor, aumentando desta forma a imunidade. Embora a maior parte dos estudos sejam com cães e gatos, os estudos demonstram que outros animais são igualmente benéficos. Relativamente a alergias uma pesquisa realizada na Áustria mostrou que a incidência de alergias é menor nos filhos cujas mães tem animais antes da gravidez e em crianças que tem contacto com animais desde o berço. Isto explica o motivo pelo qual em meios rurais, onde se convive com animais durante toda a vida, a incidência de doenças alérgicas é menor. Quando decidir dar um animal ao seu filho a melhor forma é adotar um animal abandonado ou resgatado em associações de animais. Desta forma está a transmitir valores importantes à criança, explicando-lhe que a adoção é um gesto para a vida e que aquele ser fará para sempre parte da família, devendo ser amado, cuidado e respeitado.



* Psicóloga Clínica e da Saúde, PAN Aveiro. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)