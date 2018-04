Municípios com turismo industrial juntam-se em São João da Madeira para formar rede nacional 03 abr 2018, 15:54 Os promotores de programas de turismo industrial em Portugal estão "a dar passos firmes" no sentido de formalizarem a rede que já os une e que marcou encontro para o edifício da Torre da Oliva, em S. João da Madeira, nos dias 5 e 6 de abril. Esta é já a segunda reunião alargada desta estrutura ainda informal, mas que já se assume como Rede Portuguesa de Turismo Industrial e apresenta já bastante trabalho feito nesta área, que será dado a conhecer durante este evento. "Ao longo de dois dias de debate, autarcas, profissionais e especialistas em Turismo Industrial vão fazer um ponto de situação da atividade desenvolvida a nível nacional, bem como contactar com projetos semelhantes a nível internacional", refere um comunicado da Cãmara sanjoanense.



No primeiro dia do encontro estará em destaque a apresentação pública, pela primeira vez, da Norma Portuguesa da Qualidade do Turismo Industrial aprovada pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ). "O processo de elaboração dessa norma foi liderado por uma equipa técnica coordenada por S. João da Madeira, através do seu programa de Turismo Industrial, reconhecidamente pioneiro em Portugal na estruturação deste tipo de oferta", lembra a edilidade local. Os desafios que se colocam à consolidação da qualidade do turismo industrial serão também abordados neste encontro, que pretende constituir-se como um momento de partilha e reflexão conjunta, no sentido de aumentar o nível de conhecimento mútuo das realidades e fomentar vínculos de confiança e trabalho colaborativo.



Apresentações dos mais recentes projetos de turismo industrial portugueses, bem como de programas nacionais e internacionais já consolidados, fazem igualmente parte do programa, em que se incluem ainda períodos de debate e networking e a realização de visitas a empresas e museus parceiros do Turismo Industrial de S. João da Madeira. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)