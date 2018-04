Aveiro entre os distritos com mais sinistralidade 03 abr 2018, 15:07 O distrito com maior número no primeiro trimestre do ano foi o de Lisboa (6.584), seguido do Porto (5.978), Aveiro (2.783) e Braga (2.763).



Os dados da ANSR indicam ainda que no último ano (entre 1 de abril de 2017 e 31 de março de 2018) os acidentes rodoviários provocaram 525 mortos, mais 92 do que no período homólogo, e 2.126 feridos grave (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)