Suspeitos de furtos a empresas de Águeda optam pelo silêncio em tribunal 03 abr 2018, 10:31 Dois indivíduos acusados de furtos a instalações industriais em Águeda remeteram-se ao silêncio no início do julgamento, esta terça-feira, no tribunal de Aveiro. Os arguidos, ambos de etnia cigana, tio e sobrinho, residentes em São João de Loure, Albergaria-a-Velha, faziam de armazéns de empresas os seus alvos, em busca de latão e outros metais não preciosos, que vendiam a sucateiros. Um dos acusados, de 40 anos, com antecedentes por furtos e tráfico de droga, encontra-se em prisão preventiva desde a data em que foi apanhado pela GNR a tentar furtar. O mais novo, de 24 anos, também já tem antecedentes por tráfico. Não declaram atividade profissional remunerada e são beneficiários do rendimento mínimo. A dupla seria apanhada em flagrante em agosto do ano passado, com o filho menor de um deles e um outro indivíduo não identificado, a tentar assaltar as instalações de empresa de ferragens. Os dois estão acusados de crimes de furtos qualificado na forma tentada e um deles responde também por danos. Segundo a acusação, dedicavam-se a assaltos, com outros não identificados, em busca, sobretudo, de metal não precioso.A 8 de abril de 2017, com pelo menos mais dois elementos, tapararam as camaras de vigilância de uma empresa em Águeda e tentaram levar dois rolos de uma tonelada cada, no valor de quatro mil euros cada. A GNR foi alertada por um funcionário e os suspeitos seriam detidos na fuga.Pouco dias depois, os arguidos fizeram nova investida, a outra empresa aguendense, pelo mesmo método, começando por destruir o sistema de videovigilância, o que causou 1500 euros de prejuízo . Tentaram levar duas chapas de latão, no valor de 1400 euros cada. Estavam acompanhados de um menor e outro elemento não identificado. O alarme disparou e a GNR compareceu no local surpreendendo os suspeitos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

