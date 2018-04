A Câmara Municipal de Aveiro apoia mais uma sessão do ‘Programa QUALITY’, uma organização da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), que promove, no dia 18 de abril, quarta-feira, pelas 15.00, o debate, no âmbito do “Roadshow Nacional de Workshops”, no edifício da Antiga Capitania do Porto de Aveiro.

Esta iniciativa tem também o apoio institucional do Turismo do Centro de Portugal (TCP) - ERT e conta com as presenças de José Ribau Esteves - Presidente da CMA, Pedro Machado – Presidente da TCP, José Mendes da IDTOUR e Pedro Carvalho, Patrícia Purshotam Morais e Ana Jacinto, da AHRESP.

"Com esta sessão, pretende-se responder à dinâmica e aos desafios de crescimento da atividade do Alojamento Local (AL) e, visa-se dotar os proprietários e empresas, que desenvolvem esta atividade, de um conjunto de ferramentas de apoio à gestão e à garantia de padrões na qualidade do serviço, contribuindo assim para a promoção e projeção internacional do destino Portugal, aliado à criação de uma marca que gere mais confiança nos consumidores", refere um comunicado.

‘Sou empresário de Alojamento Local, e agora?’ é o mote para esta iniciativa, que tem como objetivo apresentar o conjunto de respostas que a AHRESP desenvolveu no âmbito deste projeto para a qualificação e valorização das unidades de AL. Estas iniciativas encerram ainda a oportunidade para se refletir sobre o “estado de arte” do AL em Portugal e, em particular, na região e no Município onde o workshop ocorre, bem como aprofundar temas de relevância estratégica para o setor.

A participação é gratuita mediante inscrição obrigatória.