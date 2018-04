Aveiro: Abril é mês de decisões quanto ao novo jardim do Rossio 03 abr 2018, 00:10 Este mês haverá novidades em relação ao concurso de ideias da intervenção de requalificação da ponte praça / jardim do Rossio. Em Maio, deverão ser conhecidos avanços nas novas ´BUGAS´ (bicicletas de utilização gratuita).



Informações dadas pelo presidente da Câmara na última reunião extraordinária do executivo, após pedidos de esclarecimentos do PS sobre o chamado Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA).



Sobre o projeto da BUGA 2, Ribau Esteves lembrou que o mercado "é curto" no que toca a fornecedores, obrigando a cautelas no concurso para adquirir bicicletas e equipamentos de partilha. Problemas que a Universidade de Aveiro, que está a preparar um sistema idêntico ao abrigo do programa U-Bike, já ´sentiu na pele´, tendo sido obrigada a lançar novo concurso público.



A Câmara apontava para um investimento total de cerca de 700.000 euros financiado por Fundos Comunitários do Portugal 2020.



Quanto ao novo Rossio, deverão ser tomadas decisões no âmbito do concurso de ideias. O projeto tem suscitado polémica devido à possibilidade de incluir um estacionamento subterrâneo na zona que é ´sala de visitas´ da cidade.



No caso da requalificação da Avenida Lourenço Peixinho, o PS, através do vereador Manuel Oliveira de Sousa, pediu que fossem tomados em conta os reparos feitos aquando do recente debate organizado aquando da Semana PEDUCA. "Há uma grande necessidade de aprofundar o projeto", avisou.

