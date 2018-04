Visita ao santuário da Nossa Senhora da Laje, em Arouca 02 abr 2018, 21:58 No próximo dia 14 de abril, o Clube UNESCO de Aveiro, a ADERAV (Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural da Região de Aveiro) e a LANCE (Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de Esteves), vão promover uma visita interassociativa, aberta a amigos e associados, ao santuário da N. Sr.ª da Laje. Um deslocação a um espaço emblemático da Serra da Freita, que inclui duas dezenas de cruzeiros ainda preservados (dos 46 iniciais), sua área envolvente (incluindo a arte rupestre e o conjunto megalítico dos 3 irmãos) , bem como uma paragem junto à Frecha da Misarela no regresso a Couto de Esteves para o almoço. Será um importante momento de confraternização e aprendizagem sobre as singularidades do nosso passado coletivo.



O programa proposto é o seguinte:



8h30 - Partida do autocarro de Aveiro. Ponto de encontro em frente ao Museu de Aveiro (A ADERAV disponibiliza transporte gratuito em autocarro [apoio da autarquia de Aveiro no âmbito do Programa Municipal de Apoio às Associações(PMAA)] - *inscrição prévia obrigatória, limitada à capacidade do autocarro.])

9h30 - Encontro junto à Igreja Matriz de Couto de Cima.

10h00 – Partida para a Srª da Lage. Visita ao santuário, área envolvente e conjunto megalítico dos 3 irmãos.

12h00 – Regresso a Couto de Esteves, com paragem na Frecha da Misarela.

14h00 – Almoço livre, ou opção no restaurante “O Júnior”, sujeito a inscrição prévia, para o número 234558249, até 12 abril (valor da refeição 12€).

16h00 - Palestra na Casa da Cultura (Couto de Cima), pela arqueóloga Marta Correia (Centro de Arqueologia de Arouca), com Mirtilo de Honra. Atividade aberta à comunidade local.

18h00 – Regresso do autocarro a Aveiro.



Estima-se que esta jornada cultural esteja terminada pelas 18h00 altura em que os associados da ADERAV e Clube UNESCO de Aveiro regressarão a Aveiro.



Esta actividade é gratuita (excepto valor do almoço), mas carece de inscrição prévia e obrigatória para um dos seguintes endereços eletrónicos: aderav80@gmail.com, lance@lance.pt ou clubeunesco.aveiro@gmail.com. Podem ainda realizar a reserva para o contacto telefónico 926225634. Data limite de inscrição: 12 de abril de 2018



