Três grupos que operam a partir da região merecem destaque pelo desenvolvimento de tecnologias inovadoras de produção de moldes.



Projetos de investigação & desenvolvimento (I&D) em curso nas empresas Simoldes, Moldit (Durit) e SF Moldes (Schneider), todas com instalações industriais localizadas no concelho Oliveira de Azeméis, são apresentados na newsletter "Setor dos Moldes | na vanguarda da tecnologia e da excelência" divulgada pelo Programa Compete 2020.



O projeto "Simoldes 4.0", inserido na unidade de aço do grupo, pretende criar um "molde eficiente que integra visão artificial e sensorização inteligente". Duas entidades científicas estão envolvidas: o Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos (CENTIMFE) e a Universidade do Minho.



Um investimento elegível de 1,4 milhões de euros, que resultou num incentivo FEDER de 884 mil euros.



Na Moldit, trabalha-se no projeto SAM – Smart Active Mould para tentar obter "uma solução inovadora" que permita "controlar dinamicamente a temperatura do processo de moldação por injeção de peças poliméricas." O que pressupõe o recurso "a novas tecnologias de revestimentos finos e de fabrico aditivo, para proporcionar aumentos da qualidade da moldação sem defeitos ou distorções, reduções no tempo de fabrico das peças, possibilidade de processamento de novos materiais e produtos com especificações mais complexas e exigentes."



O consórcio integra o CENTIMFE, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), o Instituto Pedro Nunes (IPN) e a Universidade do Minho.



Neste projeto, está anunciado um investimento elegível de 1,2 milhões de euros, correspondendo a um incentivo FEDER de 893 mil euros.



Por último, a SF Moldes, fornecedora do setor automóvel e indústrias eletrónica e de equipamentos elétricos, aposta "no desenvolvimento e produção de moldes de elevada dimensão e complexidade" para alcançar uma "participação mais alargada na cadeia de valor, através da apresentação de um novo produto com caraterísticas totalmente distintas no mercado."



A filial portuguesa espera conceber "produtos mais inteligentes e com alto nível tecnológico que serão, certamente, diferenciadores para a indústria dos moldes e dos plásticos."



O projeto i-M2S 4.0 aponta para "um inovador sistema de monitorização e armazenamento de dados, dotado de instrumentação especificamente dedicada, integrando a ferramenta moldante, por forma a controlar, em tempo real, a totalidade de parâmetros e variáveis que, direta ou indiretamente, têm influência no processo moldação por injeção de materiais poliméricos."



O projeto de 550 mil euros, resultou num incentivo FEDER de cerca de 281 mil euros.



Consultar newsletter aqui.