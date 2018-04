O município de São João da Madeira oferece 25% de desconto em eventos na Casa da Criatividade e Paços da Cultura a portadores do ´Cartão Amigo da Casa´, uma iniciativa autárquica.



"No âmbito da sua estratégia de criação e consolidação de públicos para a cultura, a Câmara Municipal de São João da Madeira passa a disponibilizar um cartão através do qual é possível obter vantagens especiais no acesso a espetáculos a realizar na Casa da Criatividade e nos Paços da Cultura", refere um comunicado.



Com o ´Cartão Amigo da Casa´, que tem a validade de um ano, quem pretender assistir a eventos a realizar nesses dois equipamentos culturais sanjoanenses pode beneficiar de um desconto de 25 por cento nos bilhetes de ingresso.



"Cada titular do ´Cartão Amigo da Casa´ beneficia ainda de dois bilhetes grátis por ano, um dos quais para um espetáculo à escolha no mês do seu aniversário. É-lhe também atribuída uma entrada gratuita no Museu da Chapelaria, no Museu do Calçado e no Núcleo de Arte da Oliva", adianta o município.



O ´Cartão Amigo da Casa´ poderá ser comprado (25 euros) nos Paços da Cultura e na Casa da Criatividade (neste caso em dias de espetáculo).