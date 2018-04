Reconstituição dunar do Furadouro em fase de conclusão (Ovarnews) 02 abr 2018, 18:53 A empreitada de “Reconstituição Dunar a Norte da Praia do Furadouro e a Sul do Furadouro – Torrão do Lameiro”, promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), está praticamente concluída.



Os trabalhos incidiram numa extensão total de cinco quilómetros de cordão dunar debilitado pelas investidas do mar, tendo prevista uma movimentação de 280 mil metros cúbicos de areia, proveniente da zona de rebentação, para recarga da duna (ler artigo).





