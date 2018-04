O concelho de Vagos esteve na mira de operações de fiscalização no âmbito do combate ao abate clandestino realizadas nos últimos dias.



A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu na Região Centro 65 carcaças de leitões em dois assadores ilegais.



Na sequência da fiscalização em Vagos e Tondela (Viseu) foi determinada a suspensão das respetivas instalações "por falta de requisitos gerais e específicos de higiene."



Ainda segundo a ASAE, paralelamente, foram apreendidas 13 carcaças de cabritos e borregos, assim como 16 quilos de carne de ovino, "nomeadamente, em explorações pecuárias e talhos e diverso material utilizado para o abate dos animais."



As equipas de inspeção apreenderam também 36 carcaças de leitão por falta de requisitos de higiene no transporte.



O valor total das apreensões ascendeu a um montante superior a 5600 euros.



A ASAE atuou tendo em conta o risco para a saúde pública, associado ao consumo de animais provenientes de atividades ilícitas desta natureza.



As operações tiveram presente o facto de, "tradicionalmente, na época da Páscoa existir um maior consumo de carne de espécies animais suscetíveis de, eventualmente, serem alvo de abate clandestino, o que constitui um risco, se comprovada a inexistência de competente inspeção sanitária e abate fora de matadouros licenciados."



Como resultado das ações empreendidas de norte a sul do país foram instaurados sete processos-crime pelo ilícito criminal contra a saúde pública, designadamente relativo a abate clandestino e efetuadas seis detenções em flagrante delito.