PAN faz levantamento das matilhas e colónias de gatos no Concelho de Aveiro 02 abr 2018, 17:05 São cada vez mais frequentes os alegados casos de ataques de matilhas a outros animais, o que evidencia a ausência de vontade política no município de Aveiro no que respeita aos seus animais e ao incumprimento da legislação nesta matéria. Efectivamente, esta capital de distrito não possui um abrigo oficial para os seus animais abandonados onde possam ser devidamente alojados e tratados até serem adoptados, bem como pela inexistência de medidas paliativas que permitam salvaguardar os animais errantes, assim como a segurança da população e saúde pública até à abertura do futuro Centro de Recolha Oficial de Animais, cuja abertura se prevê que aconteça no final de 2019. Dada a gravidade e urgência desta situação, o PAN – Pessoas – Animais – Natureza encontra-se a realizar o levantamento das matilhas e colónias de gatos no Concelho de Aveiro de forma a melhor retratar a realidade no que toca aos animais que vivem na rua. Os dados obtidos nestes questionários permitirão encontrar soluções construtivas que venham mitigar este problema e que possam ajudar estes animais deixados na rua. Para tal, torna-se fundamental identificar o seu número e onde se encontram, que cuidados recebem, se já se encontram esterilizados para evitar que este número aumente exponencialmente. Assim, o PAN solicita a colaboração de todos os cidadãos que tenham conhecimento da existência de animais de rua no Concelho através da resposta aos questionários a que poderão aceder através da página do Facebook do Grupo Municipal em Aveiro – PAN Aveiro. PAN Aveiro Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

