Não podemos esquecer que responsabilidade de descentralização, acarreta consigo um quadro de significativo reforço no financiamento autárquico.



Fernando Caçoilo *

Gostaria de saudar e agradecer a presença de todos nesta cerimónia comemorativa do nosso Feriado Municipal, que tem como ensejo os “120 Anos da Restauração do Concelho de Ílhavo”.



Oportunidade para relembrarmos a história e o passado, celebrarmos o presente, mas muito mais importante, perspetivar o futuro coletivo, integrados que estamos num mundo global e concorrencial.



Este ano de 2018 representa o marco dos 120 Anos da Restauração do Concelho de Ílhavo, e neste contexto, lembrar, honrar e perpetuar na memória coletiva, as vivências dos destemidos Ilhavenses da altura, é uma obrigação.

Com este propósito, o Centro de Documentação de Ílhavo (CDI) levou a cabo um trabalho de investigação (mais um) que culminou na Exposição alusiva a esta temática, patente no hall de entrada da Câmara Municipal que iremos inaugurar hoje mesmo.



Como sabem, em finais do século XIX, Ílhavo perdeu o estatuto de Concelho, pelo Decreto de 21 de novembro de 1895, passando a integrar o concelho de Aveiro.



O ultimato Britânico (1890), a contestação política nacional (1891), a crise financeira e bancarrota parcial de Portugal (1892), a ditadura (1895) e por fim o Código Administrativo (1895), que levaram o governo de então a extinguir os concelhos que não reunissem condições de autonomia.



Estes foram os principais fatores que estiveram na origem da extinção, não só do concelho de Ílhavo, como também de muitos outros de norte a sul do País.



Porém, a restauração do concelho não tardou, três anos depois através do Decreto de 13 de janeiro de 1898, fruto do regresso dos Progressistas ao poder, Ílhavo recuperou a sua municipalidade, que culminou com a nomeação da Comissão Municipal de Ílhavo, pelo Decreto de 15 de janeiro de 1898, encabeçado por Alberto Ferreira Pinto Basto como Presidente, Augusto Oliveira Pinto, Augusto do Carmo Cardoso Figueira, Carlos Celestino Pereira Gomes, e Henrique Cardoso Figueira, como Vereadores.



Desta forma, fechou-se um ciclo de perda de autonomia do Município, (entre outros) que não contribuiu em nada para a redução da despesa pública Portuguesa de então.



A falta de autonomia, apenas nos espartilha a vontade de ir mais além, naquilo que é o serviço Público que prestamos às populações. Assim foi no passado, assim é no presente.



O Poder Local e a sua autonomia, são um dos baluartes do atual desenvolvimento, modernidade e qualidade de vida que hoje temos.



As Autarquias constituem um pilar da organização democrática do País, legitimado pelo voto e assente na organização democrática do poder político, assumindo-se ao serviço da população de forma mais direta e próxima, no cumprimento e satisfação do interesse coletivo.



Tal como no século XIX, o passado recente impôs ao Poder Autárquico momentos de perda de autonomia, redução de recursos, obrigando à adaptação a uma realidade de fragilidade económica generalizada ao País, exigindo uma enorme contração e rigor na gestão dos recursos, e, em muitos casos se substituir à Administração Central no apoio à população.



Aparentemente, esta situação foi ultrapassada, e vivemos um novo paradigma, num país que em 2017 foram batidos todos os recordes de cobrança de impostos aos Portugueses, assistimos em simultâneo a níveis baixíssimos de investimento público por parte da Administração Central.



Resta-nos acreditar no cenário da Descentralização e transferência de competências do Poder Central para o Poder Local.

A concretizar-se, esta nova realidade afirmar-se-ia como o reconhecimento das competências das Autarquias como agente que presta um serviço público, muito mais abrangente e inclusivo de uma forma mais ágil, por um lado pela proximidade e conhecimento que tem das necessidades dos Munícipes, que permite uma atuação mais célere e simplificada; por outro, pela gestão dos processos a nível local.



Acredito que, à semelhança do Município de Ílhavo, muitas Autarquias estão dispostas a abraçar este novo desafio, e proporcionar aos seus Munícipes um serviço público de maior abrangência, tendo como exemplo o domínio da saúde ou da educação, e seguramente, com maior qualidade.



Contudo, não podemos esquecer que esta responsabilidade, acarreta consigo um quadro de significativo reforço no financiamento Autárquico, e uma revisão profunda dos normativos atuais para fazer face a esta possibilidade.



Ílhavo está disponível para convergir para esta realidade, atento à defesa das necessidades da população, à construção de um Município com os olhos postos no futuro, com capacidade de fomentar a criação de riqueza, e sobretudo, a qualidade de vida de todos quantos usufruem desta nossa Terra.



Por isso, continuaremos a consolidar a nossa posição enquanto Município coeso, inovador e sustentável, o que implica continuarmos a apostar forte e inequivocamente na valorização do nosso Território, assim como do Capital Humano que nos garanta um melhor futuro, contribuindo, desta forma, para termos pessoas mais capazes e preparadas para abraçar os desafios da globalização, e para atrair e fixar no nosso Município mais emprego, pessoas, e investimento qualificado, assente no conhecimento e na tecnologia, de que são exemplo o Parque de Ciência e Inovação, recentemente inaugurado, e que damos nota da nossa alegria e satisfação pela ativação deste projeto liderado pela Universidade de Aveiro, em que a Câmara Municipal de Ílhavo sempre foi, e continuará a ser um parceiro fundamental, para o sucesso do Parque, que será um polo gerador de inovação e criatividade para o Município e Região.



No passado recente, a experiência e o conhecimento da realidade Municipal, associados a uma visão de futuro, contribuíram para rentabilizar e potenciar mais e melhores meios para o financiamento das nossas obras e ações, são disso exemplo a captação do valor dos Fundos Comunitários, nos vários Quadros.



A gestão rigorosa, séria e sustentável, com estabilidade financeira e redução da dívida, aplicada nos últimos anos (e para continuar no futuro), teve como corolário a saída antecipada do “Plano de Ajustamento Financeiro” a que estivemos sujeitos desde 2012.



Neste contexto, fomos ainda capazes de, ao longo do último mandato e no cumprimento das Grandes Opções de Plano, atingir um nível de investimento superior a 50 M€, com valores de execução financeira superiores a 90% do previsto.



Nos diferentes domínios, somos um Município de referência, onde a qualidade de vida está acima da média, conferindo aos nossos concidadãos elevados padrões de cidadania ativa e serviços de bem-estar.



No último ano de 2017:



Na área cultural

O nosso projeto 23milhas, foi considerado o melhor projeto cultural da região, galardão do Litoral Magazine

A nossa Biblioteca Municipal recebeu o prémio Nacional “Boas Práticas de Leitura”

O Cais Criativo da Costa Nova foi galardoado com “Menção Honrosa” na categoria de “Qualidade Estrutural de Obra”, um prémio nacional de arquitetura moderna (contemporânea)

O Museu da Vista Alegre, recebeu também uma “Menção Honrosa” do “Melhor Museu Português de 2017”, no âmbito da Associação Portuguesa de Museologia



Na área da Educação & Ambiente

Ílhavo foi galardoado como o único Município de Portugal Continental com 100% de cobertura das Eco-Escolas



Na área Social, Cidadania e Igualdade

Fomos considerados pelo segundo ano consecutivo, uma “Autarquia Familiarmente responsável”, sendo uma das 61 Autarquias, em 308 do País, reconhecimento atribuído pelo Observatório das Autarquias.



Da Região Centro da CCDR, recebemos uma Menção Honrosa no prémio “Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável”

Por último, fomos distinguidos com a marca “Entidade Empregadora Inclusiva”, atribuída pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.



Sem esquecer, obras e infraestruturas essenciais, em curso, como são:

A construção do Centro Escolar da Gafanha de Aquém

A requalificação da Escola da Marinha Velha,

A construção da última fase do saneamento da Gafanha da Nazaré

A reformulação da Rotunda da Barra

O reforço da Rede de abastecimento de água (com a AdRA na zona da Carvalheira / Légua), entre outras

Portanto, Caras e Caros Amigos,

Acredito que todos nós temos motivos para nos sentirmos orgulhosos pelo trabalho desenvolvido por uma vasta e empenhada Equipa da nossa Camara Municipal, numa dinâmica de estreita cooperação com Associações, Entidades públicas ou privadas e cidadãos em geral, que de uma forma solidária, contribuem para o engrandecimento da nossa comunidade Ilhavense.



Sei que é um trabalho inacabado, e temos de colocar toda a nossa energia no desenvolvimento continuado do nosso Município.



O Futuro prepara-se todos os dias, por isso continuamos a realizar sempre mais, e cada vez melhor, é essa a atitude diária que temos de ter no exercício da nossa função de gestores e de políticos, honrando a condição de Eleitos Locais.



Desperdiçar recursos e energia, multiplicar as frentes de conflito, dizer mal, só por dizer, não ter alternativas válidas, ou tentar gerar entropia no desenvolvimento ativo e real, não será, seguramente o nosso caminho ou o nosso trajeto.



Em democracia, não vale tudo, nem pode valer tudo, temos de ter “Coluna vertebral”, coerência, ser responsáveis e verdadeiros em nome do respeito que devemos a quem nos elegeu.



A mentira, demagogia e a habilidade, são recursos levianos que apenas revelam falta de argumentos válidos.

Em Ílhavo, governamos com transparência, empenhados apenas em desenvolver o Município, de acordo com a confiança dada pelos Munícipes, numa aposta de aumentar a credibilidade da gestão e dos gestores municipais.



Por isso, em nome de Ílhavo e da nossa Região, do progresso e desenvolvimento equilibrado e sustentável, vamos sim, continuar a ter uma grande exigência no trabalho e nos projetos, numa aposta de investimento nas coisas e nas pessoas.

Vamos continuar a reforçar as parcerias com as nossas Associações, Juntas de Freguesia, Entidades Públicas e privadas, e, obviamente, com a nossa Universidade de Aveiro, Região, Centro de Portugal e, claro, com o País.

Vamos continuar a investir no aumento da qualidade de vida dos nossos Munícipes, através da contínua melhoria das nossas infraestruturas e equipamentos, na Educação, no Ambiente, na Juventude, na Igualdade e Cidadania, na Mobilidade, na Proteção Civil, na Cultura, no Turismo, na nossa história, nos nossos valores identitários, na valorização Urbana, no Desporto, no Desenvolvimento Empresarial e do Emprego, etc. etc.



Como é habitual, esta é também a ocasião em que prestamos a merecida homenagem àqueles que, ao longo das suas vidas se notabilizaram ou se distinguiram pelo trabalho e dedicação excecionais.



A entrega da distinção é o culminar de um processo de reconhecimento público e agradecimento, do valor, da disponibilidade de pessoas e entidades que colaboram no Município e com o Município, gerando riqueza, respeito, exemplo e valor acrescido, independentemente da sua condição social.



O exemplo que pretendemos dar às gerações mais novas é o exemplo de um povo que tem como cultura, o mérito, a competência, o trabalho, e a ética do serviço público ou privado, com o propósito de defender diferentes causas e engrandecer o nosso Município.



Permitam-me por isso endereçar uma saudação especial a todos os homenageados de hoje, pelos seus meritórios contributos que resultaram no engrandecimento da nossa Terra.



Ao João Carlos de Jesus Pata, pelos bons serviços prestados na Câmara Municipal de Ílhavo durante cerca de 32 anos, distinguindo-se exemplarmente pela competência profissional, capacidade de decisão, espírito de equipa e de iniciativa, tendo passado à situação de aposentada a 30 de maio de 2017.



Ao Gil Bastião Dias, pelo seu percurso desportivo Nacional e Internacional, levando o nome do Município além-fronteiras, sendo uma referência e um exemplo para os Jovens e contribuindo, igualmente, para a dinamização e impulso do desporto local e dos hábitos desportivos.



À Zita da Piedade Leal Costa, pela forma dedicada como encarou a educação bem como desenvolveu um inquestionável trabalho na promoção da literatura e da leitura, valorizando fortemente as Gentes do Município.



À Empresa Prio Energy, SA, na qualidade de um dos mais importantes empregadores da Região e a empresa com o maior volume de negócios no distrito de Aveiro, tendo por isso um contributo e um papel relevantes no desenvolvimento económico, empresarial, ambiental e social de Ílhavo, espelhando as potencialidades e a atratividade económica que o Município oferece ao tecido empresarial nacional e da região.



Ao Professor Doutor Manuel António Cotão Assunção pelo trabalho desenvolvido enquanto Magnífico Reitor da Universidade de Aveiro,

promovendo a abertura e expansão da Universidade ao Município de Ílhavo, e pela concretização no nosso território, de projetos científicos e de inovação, potenciadores do bem-estar, da melhoria das condições de vida da população e da concretização de investimentos empresariais e culturais no Município.



Caras Amigas e Caros Amigos,



O tempo, é agora de reafirmar a esperança e confiança, seguirmos em frente, na certeza do nosso futuro coletivo.

Partimos para uma nova etapa desta caminhada, transportando connosco um capital de obra feita, com um profundo conhecimento e experiência da realidade do Município, capazes de garantir o cumprimento da “Missão da Autarquia” em que as pessoas continuam a ser o centro das políticas e ações, mantendo o contínuo diálogo franco e aberto com as Associações, com as Empresas com as Entidades e a Sociedade Civil, estabelecendo compromissos e parcerias capazes de gerar valor e oportunidades para todos.



Desta forma continuaremos a apostar fortemente no crescimento do nosso Município, contribuindo para a afirmação de uma Região de Aveiro mais inovadora e integradora, como uma região ainda mais forte, sinónimo de Municípios mais coesos, prósperos e complementares.



Faremos a nossa parte, é o nosso desígnio!

Bem haja a todos

Viva o Município de Ílhavo

* Presidente da Câmara de Ílhavo, discurso da sessão solene do feriado municipal.