A Coferac Dois vai estar de portas abertas naquele que será o seu primeiro “Open House”, em conjunto com os seus parceiros tecnológicos Fagor Automation, Tebis, Blum, Zoller e Procut Hard Tools.

O evento terá lugar nos dias 19 e 20 de Abril na zona industrial de Albergaria-a-Velha onde demonstrará, em chão de fábrica, uma solução completa para todo o fabrico de moldes.



Fundada em 2001, operando no mercado das máquinas usadas, a Coferac Dois teve sempre como objetivo crescer de acordo com as necessidades do “mercado”, apostando na assistência técnica e posteriormente no mercado das máquinas novas.



Em 2014 surge como representante oficial em Portugal da marca “Travis” vocacionada sobretudo para a indústria metalomecânica, alcançando desta forma as necessidades de grande parte dos seus clientes.

Em 2018, “com o objetivo de alcançar indústrias com necessidades ainda mais tecnológicas, surge como representante oficial em Portugal da marca Focaseiki posicionando-se, desta forma, no mercado em conjunto com todos os seus parceiros e marcas que representa como a Forza, Lorch, Euroboor, Mega, King Tony, Lista, Pagnoni, e Q8 Oils ao mais alto nível, não só fornecendo os equipamentos mas também um projecto chave na mão”, salienta António Marques, diretor-geral da Coferac Dois.



Cinco eixos simultâneos, precisão e acabamento integrados



Neste certame será apresentada em primeira mão, juntamente com ferramentas de precisão e acabamento, a “Fuv- 650” da Focaseiki, um dos modelos mais recentes da marca de Taiwan com controlo simultâneo dos 5 eixos, aumentando potencialmente a precisão, a eficiência e a segurança de maquinação, mesmo nos processos de maior complexidade.

Com um design europeu, este modelo em demonstração apresenta ainda velocidades de maquinação de 18000 rpm o que lhe confere excelentes performances de produção, sendo sem dúvida uma necessidade cada vez maior na indústria de moldes.



A “Fábrica Inteligente” é, cada vez mais, uma realidade nas unidades industriais no sentido de uma apresentação de conceitos chave e resultados, constituindo uma resposta aos nossos meios de produção que assentam nas tecnologias mais avançadas essenciais aos desafios da 4ª Revolução Industrial.



Exposição tecnológica



Mas o “Open House” terá uma oferta muito mais diversificada com a exposição dos produtos e serviços das entidades parceiras da Coferac Dois.

Em exposição estarão desde os controladores da Fagor Automation, ao software da Tebis, os aparelhos e sistema de medição da Blum - Novotest e da Zoller e as ferramentas da Procut Hard Tools.

Nas demonstrações que serão apresentadas aos visitantes serão ainda aplicadas alguma das soluções destes parceiros que, em articulação, tornam possível a concretização da fábrica inteligente.

“Esta é uma oportunidade interessante para quem está nesta área de negócio de contactar com as novas oportunidades que as mais recentes evoluções tecnológicas oferecem, resultando no aumento da eficiência e da qualidade de fabrico”- refere a mesma fonte da empresa organizadora deste “Open House”.

Os interessados em visitar esta “fábrica inteligente” deverão fazer a sua inscrição através dos contactos: geral@coferacdois.com ou tlm 917 337 761 até ao próximo dia 6 de abril.



Coferac Dois, Lda »» www.coferacdois.com

Lugar da Semouqueira

Pavilhões B-H

3850-131 Albergaria-a-Velha