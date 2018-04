Albergaria-a-Velha: Novo mercado municipal com inauguração agendada 02 abr 2018, 11:28 O Município de Albergaria-a-Velha agendou para 14 de abril a inauguração do novo mercado municipal, agora denominado “A Praça”.



"A obra contemplou um investimento de cerca de um milhão e setecentos mil euros, e teve financiamento dos fundos comunitários, através do Programa Operacional Centro 2020", lembra um comunicado da autarquia local.



A intervenção vai criar "uma nova centralidade na cidade e potenciar a visita de pessoas de fora do Concelho", acredita António Loureiro, presidente da Câmara Municipal.



Um recinto com novas áreas comercias e de restauração, mas também que permite a dinamização de atividades culturais e lúdicas.



O projeto de requalificação foi realizado pelo arquiteto Luís Tavares Pereira, do gabinete [A] ainda arquitetura, e respeita o projeto original do arquiteto Jorge Gigante, datado do princípio da década de 1970.



O mercado inclui 46 espaços de venda, dois espaços de restauração, um estabelecimento de bebidas, quatro lojas de comércio/serviços e nove bancas com abertura para a praça central. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

