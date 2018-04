Aveiro estabelece protocolo com a Fundação Cupertino de Miranda 02 abr 2018, 00:06 A Câmara Municipal de Aveiro aceitou colaborar com a Fundação Cupertino de Miranda no âmbito de um "protocolo para a dinamização de eventos culturais".



Detentora do Centro Português do Surrealismo, através do seu Museu e Biblioteca e que tem procurado dar a conhecer o seu acervo, os artistas e autores e, ainda a valorização do património cultural nacional, a colaboração com aquela entidade "ganha especial relevância tendo em conta a contínua e crescente afirmação de Aveiro nos circuitos nacionais e internacionais de arte, de particular relevância no âmbito da candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027."



A autarquia lembra que a Fundação destaca-se ainda pelo seu Grupo Vocal Capella Musical Cupertino de Miranda, criado com o objetivo de dinamizar o riquíssimo património da música renascentista portuguesa.



"Dando continuidade à estratégia política de investimento nos Museus de Aveiro e na Cultura, visando também aumentar a visibilidade do Município de Aveiro, em articulação com o programa de marketing territorial, alargando e diversificando a oferta, atraindo novas audiências e desenvolvendo novos canais de comunicação urbana, esta é mais um instrumento para a concretização dos referidos objetivos", refere o comunicado.



O executivo municipal deliberou na sua última reunião aprovar o estabelecimento do Protocolo da Dinamização Cultural proposto e comparticipar a Fundação Cupertino de Miranda no valor de 4 mil euros, correspondentes à realização de dois concertos e de uma exposição, a liquidar faseadamente após a boa realização de cada evento.

