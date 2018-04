O número de março da revista PortugalGlobal dedica um especial à Suiça, destacando a investida da empresa de capacetes de motos Nexxpro naquele exigente mercado.



A marca portuguesa fundada em 2001, com sede e instalações fabris em Anadia, fez-se representar pela primeira vez na Swiss Moto, em Zurique, um dos mais importantes certames internacionais dedicados ao motociclismo, palco de lançamentos de novos modelos de acessórios e vestuário.



A presença da Nexxpro "surgiu da vontade de entrar no mercado suíço", tendo a "oportunidade única de, por um lado, sentir o consumidor pela proximidade e, por outro, de impulsionar a escolha dos nossos clientes", referiu Pedro Gonçalves, diretor de desenvolvimento.



A empresa percebeu que "estrategicamente" é um mercado onde pode crescer, tirando partido não só da grande comunidade de

portugueses existente, mas também do "elevado grau de exigência" do consumidor suíço, a que marca "está preparada para garantir", lê-se no artigo elaborado pela revista oficial da AICEP.



O balanço do esforço de promoção comercial "foi extremamente positivo, tendo superado as expectativas" junto do público/consumidor, permitindo "sentir as suas necessidades, ouvir as suas opiniões, tão importantes que são para o desenvolvimento da marca."



Já clientes e lojas especialistas em motos, nos diferentes cantões suíços, "estando a operação a ganhar força, esperando-se bons resultados num curto espaço de tempo."



A exportação está na génese da empresa, tendo hoje uma presença mundial, nos mais diversos mercados e geografias.

