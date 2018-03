A Polis Litoral Ria de Aveiro iniciou a 17 de janeiro a empreitada de requalificação dos espaços de usufruto público da Reserva Natural de São Jacinto, no concelho de Aveiro.



A empreitada, adjudicada à empresa Toscca – Equipamento em Madeira Lda., por cerca de 936 mil euros (IVA incluído) será financiada pela sociedade Polis e terá a duração de 270 dias.



"Esta obra tem como objetivo dotar a área protegida de estruturas necessárias ao conhecimento e interpretação do espaço natural, tornando-o num espaço de informação e lazer ligado à conservação e observação da natureza, procurando a promoção das ações de visitação e o usufruto pela população e visitantes externos", refere a empresa pública.



De acordo com a mesma informação, estão previstas obras de adaptação do percurso existente para cidadãos com necessidades especiais, que ligará os edifícios existentes à praia, com uma extensão de 2,5 km; a construção de um centro interpretativo; a remodelação do centro de acolhimento e do edifício da entrada e a beneficiação dos espaços exteriores da área sul da reserva.



Esta zona incluirá um auditório ao ar livre, elementos fixos de estacionamento e de apoio de bicicletas, mobiliário urbano e uma área de esplanada.