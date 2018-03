O FC Porto obteve a primeira vitória na 2.ª Fase da Liga Placard, diante do Illiabum, que em sentido contrário ainda não conheceu o sabor do triunfo no Grupo A.



Assistiu-se a um duelo intenso na Invicta, com os "dragões" melhores na luta dos ressaltos (39-27), enquanto o detentor da Taça de Portugal revelou inspiração da linha de três pontos (14 tiros certeiros em 26 tentativas).



O equilíbrio reinou durante quase todo o encontro, com as duas equipas separadas por apenas um ponto à entrada para o quarto período (74-73 para os "azuis e brancos"), mas o FC Porto viria a agarrar o triunfo numa fase muito eficaz de parte a parte.

Informação FPB