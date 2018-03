Extremo nascente do cais de São Roque vai dar lugar a uma nova urbanização que está prevista há vários anos, incluindo estacionamento.



Um promotor imobiliário com atividade em Aveiro tornou-se, há pouco, o novo dono dos terrenos. Mais um sinal do momento em ´alta´ que o sector atravessa, também no município, exemplificou o líder camarário ao falar na última reunião pública do executivo.



Ribau Esteves adianta que "a perspetiva" do investidor passe por um projeto com uma unidade hoteleira, também com comércio e habitação.

A operação de urbanização deve incluir estacionamento e o ´remate´ do canal de São Roque. "A preservação" de algum do edificado da antiga fábrica "é uma possibilidade".



O último anúncio ´vende-se´ falava em "extraordinária oportunidade de investimento". A imobiliária encarregada de procurar pretendentes pedia 3,5 milhões de euros pelos 24 mil metros quadrados, embora ficando receptiva "à melhor proposta".



A área bruta de construção é de 20 mil metros quadrados, "junto ao futuro porto de abrigo de Aveiro, previsto no programa POLIS."



Um espaço "ideal para um condomínio privado e/ou projecto turístico" enquadrada em zona residencial de gama alta já em desenvolvimento, com excelentes vistas para a Ria de Aveiro e a minutos das praias da Barra e Costa Nova.



Uma parte das antigas instalações (6825 metros quadrados)ficou nas mãos do município em 2007, no âmbito de um acordo de permuta com os ex-proprietários da empresa.



O Plano de Urbanização do Programa Polis alterava parcialmente a zona de equipamento na envolvente para área mista, incluindo vias de acesso local com a instalação de um pequeno porto de abrigo, espaços públicos e estacionamentono topo nascente do canal de São Roque.



No canal de São Roque está também um problema há vários anos por resolver, que diz respeito a um prédio deixado a meio por falência da empresa promotora. O município tem mantido contactos com o representante da ´massa falida´, atendendo à necessidade de acautelar os riscos para a segurança e saúde pública.