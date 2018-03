A Câmara Municipal de Arouca, "atenta às dificuldades da dependência decorrentes da idade e à importância de criar condições para que os mais velhos permaneçam mais tempo no seu meio natural de vida", decidiu avançar em abril com o projeto "MAIS - Projeto Municipal de Apoio à Intervenção Social."



A edilidade irá colocar em atividade um serviço móvel de âmbito municipal, abrangendo as 16 freguesias do concelho, apetrechado com os meios e ferramentas necessárias para realizar pequenas reparações como a substituição de uma lâmpada, reparação de uma torneira, de um vidro, de um autoclismo ou fechadura.



Podem beneficiar gratuitamente deste serviço, os beneficiários com idade igual ou superior a 65 anos, portadores de deficiência ou incapacidade comprovada igual ou superior a 60%, reformados por invalidez ou pessoas sem apoios de retaguarda (familiares próximos).



O "Projeto MAIS" integra o plano de ação da Rede Social, no que respeita à intervenção da população idosa.