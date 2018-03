Aperitivo e entrada renovam marca "4 Maravilhas da Mesa da Mealhada" 31 mar 2018, 09:55 O prazo de candidaturas à marca "4 Maravilhas da Mesa da Mealhada" (4MMM) decorre até dia 20 de abril, informa a edilidade local.



Este ano, em paralelo, decorre também o concurso “Bebida de Aperitivo ou Entrada Maravilhas da Mealhada”, uma iniciativa destinada a "estimular a criatividade nas duas áreas."



O concurso, explica a Câmara da Mealhada, procura dar relevo a dois novos produtos: uma bebida de aperitivo e uma entrada. Ambos terão que conter, pelo menos, um dos produtos 4 MMM.



"Os objetivos passam por sensibilizar a população para a importância estratégica das 4 Maravilhas da Mesa de Mealhada no contexto do desenvolvimento económico do território do concelho e incentivar a inovação, o empreendedorismo e a criatividade ao nível da utilização dos produtos/ingredientes de origem regional - Água|Pão|Vinho|Leitão - na criação original de uma aperitivo e/ou entrada."



Os vencedores, para além do título, poderão ostentar a distinção de “Autor da Bebida de Aperitivo e/ou Entrada Maravilhas da Mealhada”; poderão apresentar e promover a bebida e a entrada na Gala 4 Maravilhas da Mesa de Mealhada e ganharão um prémio monetário de 1.500 euros por cada produto vencedor, atribuído pela Câmara Municipal da Mealhada.



"Com esta novidade, pretendemos que os produtos 4 MMM seja trabalhados de forma criativa e, em simultâneo, promover a sua rentabilidade", afirmou Ana Paula Pais, diretora da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, presidente do júri 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada.



A marca "Água|Pão|Vinho|Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada" foi criada pela Câmara Municipal em 2007, dando corpo a um projeto que tem como objetivos a valorização e promoção dos quatro ícones gastronómicos do concelho, distanciando-os de outros que não são mais do que meras reproduções, sem respeito pela tradição e genuinidade.



As insígnias da marca são renovadas de dois em dois anos, sendo 2018 um ano de renovação, pelo que, até 20 de abril, agentes económicos que já ostentam esta marca distintiva poderão revalidá-la e aqueles que ainda não se candidataram ao projeto podem agora fazê-lo. À semelhança do último ano de candidaturas (2016), além da candidatura às insígnias principais da marca, decorre também a candidatura a produtos alimentares associados, produtos doces que signifiquem uma mais valia para o projeto. Atualmente, são 31 os aderentes ao projeto. A fase de candidaturas vai até 20 de abril, estando previstas para o mês de maio as visitas do júri às unidades candidatas. Os resultados serão conhecidos em julho, na Gala das 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada.

