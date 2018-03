O executivo camarário de Aveiro deliberou aprovar a isenção da taxa pela emissão do alvará de construção, no valor de 570,22 euros, bem como da ocupação de via pública, para a reabilitação de um edifício de apoio social, à Cáritas Diocesana, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).



"O edifício localizado no gaveto entre a Rua do Carmo e a Rua Eng. Von Haff, vai ser alvo de intervenção de qualificação visando a introdução de novas valências e a melhoria de condições das valências em funcionamento", refere a edilidade.



A Cáritas Diocesana presta diversos serviços de atendimento social, como o centro de alojamento temporário para sem-abrigo e passantes, o núcleo de atendimento à vítima de violência doméstica, bem como outras atividades de natureza social e caritativa.