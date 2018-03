Festival Gastronómico da Lampreia e do Sável da Ria 31 mar 2018, 09:35 O cenário idílico do Cais do Bico, junto ao canal da Murtosa da Ria de Aveiro, vai ser o palco, no fim de semana de 14 e 15 de abril, de mais uma edição do Festival Gastronómico da Lampreia e do Sável da Ria, numa numa organização conjunta da Confraria Gastronómica “O Moliceiro” e da Câmara Municipal da Murtosa. Numa tenda gigante, com vista para a ria, num lugar que que testemunha relação ancestral dos Murtoseiros com a laguna, o convite é irresistível: saborear as iguarias preparadas, com mestria, pela confraria “O Moliceiro”, guardiã e divulgadora do património gastronómico Murtoseiro, e grande responsável, em larga medida, pela afirmação crescente da Murtosa como um dos destinos de referência da lampreia em Portugal. A participação no Festival é feita mediante inscrição prévia, até ao dia 11 de abril, na Confraria Gastronómica “O Moliceiro” - e-mail moliceiro@hotmail.com .

Consulte os restaurantes que, neste período, servem também lampreia e sável em facebook.com/municipiodamurtosa



