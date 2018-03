Aveiro/ Câmara: Aumento da dívida é "pontual" 30 mar 2018, 18:54 O vereador João Sousa (PS) mostrou a sua "estupefação" ao constatar nas contas de 2017 da Câmara de Aveiro um aumento da dívida.



Em concreto, o exercício marcado pela entrada em vigor do Programa de Ajustamento Financeiro (PAM) espelha um agravamento de 5 milhões de euros (de 100 para 105 milhões de euros).



O assunto foi levantado na última reunião do executivo, de carácter extraordinária, aquando da análise das contas de 2017.



"É algo que não tem lógica, havendo obrigatoriamente de baixar em 10% ao ano", estranhou o eleito socialista, lembrando ainda que o empréstimo do Fundo de Apoio Municipal (FAM) tornou-se num encargo de médio e longo prazo.



A questão levantada pela oposição motivou esclarecimentos do presidente, garatindo trata-se um aumento "pontual". O resulta, "maioritariamente" da utilização do empréstimo do FAM na liquidação da dívida.



Durante 2017, verificou-se um total de desembolsos de 65,2 milhões de euros e de pagamentos de dívida de 57 milhões de euros, transitando assim um 8,2 milhões de euros, configurando este indicador de aumento como pontual, o que é justificado pelo "seu caráter de substituição de dívida de curto prazo por médio e longo prazo na ambiência do PAM em execução."



Encontram-se por liquidar as dívidas associadas, nomeadamente as respeitantes às internalizações das empresas locais, liquidação da sociedade AveiroPolis S.A., diferendo Família Ramos (terrenos), entre outros.



A dívida total, no final de 2017, do Universo Municipal, era de 110,2 milhões de euros, sendo 103,6 milhões respeitantes ao município e 6,6 milhões às restantes entidades participadas.



A Câmara garante que continuou em 2017 a honrar todos os seus compromissos com fornecedores de bens e serviços, de acordo com a lei.



Com a emissão do visto do PAM pelo Tribunal de Contas e a sua entrada em execução em fevereiro de 2017, "e após ter conseguido pagar cerca de um terço da dívida ´velha´ sem a ajuda da assistência financeira", arrancou com o pagamento da restante com a utilização do empréstimo FAM, aos cidadãos, às associações, Juntas de Freguesia, entidades públicas e empresas.

