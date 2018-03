Riablades será a primeira unidade da Senvion a gerar a sua própria energia, graças à instalação de uma turbina eólica, anunciou a empresa alemã.



Aquela que é já a maior fábrica de pás para aerogeradores da multinacional, com cerca de 1500 trabalhadores, "opta por uma produção responsável" acompanhando as exigências para enfrentar as mudanças climáticas.



Vocacionada para o desenvolvimento de tecnologias e equipamentos que permitem aproveitar a energia eólica, a Sevion quer também dar o exemplo na responsabilidade ambiental em Portugal e no mundo.



A empresa produzirá componentes de aerogeradores "de forma sustentável" com a instalação de um aerogerador de 3,6 megawatts para autoconsumo na fábrica portuguesa.



Este investimento surge na sequência dos trabalhos de ampliação finalizados em 2017, alargando a unidade para uma área de 83.000 metros quadrados onde é capaz de produzir todos os modelos de pás para turbinas eólicas da Senvion, de 40 metros a 74 metros de comprimento, com fabrico semi-automático.



A fábrica de pás utilizará a energia da sua própria turbina eólica Senvion a partir do outono de 2018.



A Senvion será a primeira empresa em Portugal com sua própria geração em autoconsumo com uma energia eólica de grandes dimensões e a RiaBlades a primeira unidade do grupo.



Depois de considerar diferentes soluções de energia renovável, incluindo painéis solares, a solução recorrendo a uma turbina eólica Senvion 3.6M140 EBC com potência nominal de 3.6 megawatts e um diâmetro de rotor de 140 metros aparece como a mais competitiva.



A produção da turbina assegurará produção suficiente durante a maior parte do tempo da laboração industrial.