Cristiano Jesus *



Existe uma mudança no paradigma quando há um corte profundo, de uma violência extrema, que não nos permite olhar para o passado da mesma maneira; e só um discurso de ruptura, eruptivo pode suportar essa mudança.



Portanto, não podia haver outra atitude que não aquela que se sucedeu. A declaração de óbito foi um acto indispensável, necessário e obrigatório porque aquele que dizia nos representar não fazia nada. Não houve nunca uma medida que se tenha esforçado, verdadeiramente, para emancipar a cultura que se encontra oprimida, por uma triste escravidão. Se declarei o óbito foi para acelerar o seu processo e tentar libertá-la.



Existem pessoas, que frente a coisas novas, criticam sempre tudo, dizem que não dá certo, que mancha o bom nome, que está tudo muito bem, que aquilo que é oferecido é suficiente, recorrendo a critérios convencionais e a hábitos antigos. Tentam impedir o estabelecimento de uma nova realidade amordaçando, asfixiando, quem a proclama, mas ela já saiu à rua e será

impossível calá-la. Eu sei como as conveniências falam mais alto e não permitem que a livre opinião circule, principalmente, aquela que desarma, que resiste e dá luta.



“Um bom jornal é um jornal que incomoda”, assim dizia o histórico director do Washington Post, Ben Bradlee, e, na época em que estamos, abafar opiniões agitadoras por se moverem contra o que está estabelecido, parece-me coisa de ditadura e do século passado. Isto acontece porque há medo em que se descubra a careca debaixo da faustosa peruca ou a putrefação escondida no corpo moribundo, sempre todos dias, regado com perfume.



Agora que o problema está à vista de todos, poderão continuar a evitá-lo?



O mais fácil será ignorar o que se está a passar, não apontar o dedo ao que definha com medo de represálias ou, então, fugir com o rabinho por entre as pernas assim que dirigirem os primeiros apupos.



No fundo, permanecer na poltrona do conforto e da resignação e com eles contribuir para o turismo da carne pútrida; mas já é tempo de enfrentar o perigo, de insultar as imposições, de desejar o impossível. Sempre foi e sempre será o tempo de lutar; e Hoje, mais que nunca, é o dia.



* Formado em artes visuais, estudante do ensino superior (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).



